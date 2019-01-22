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Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой

22 января 2019 08:21
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Новости США. Самый долгий «шатдаун» в истории США. Федеральные ведомства и учреждения уже месяц без финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой-1

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой-3


Сотни тысяч американцев находятся в вынужденном отпуске. В Вашингтоне для госслужащих, которые не получают зарплату, открылась бесплатная столовая.

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой-5

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой-7

По подсчетам экспертов, ущерб, нанесенный экономике страны, к 23 января превысит стоимость стены на границе с Мексикой. Ожидается, что конгресс продолжит обсуждение и проголосует по законопроекту, который позволит возобновить работу правительства на этой неделе. Однако шансы на то, что республиканцы и демократы смогут договориться, невелики.

Шатдаун в США может продлиться ещё несколько недель

Самый долгий «шатдаун» в истории США: ущерб экономике оценивают выше стоимости стены на границе с Мексикой-10

# Международная политика # Фотофакт

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