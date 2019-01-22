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Пожар на кораблях в Керченском проливе унёс жизни 14 человек

22 января 2019 07:35
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22 января внимание мировых СМИ приковано к трагедии в Керченском проливе. Пожар на двух кораблях унес жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигнал бедствия поступил накануне. Загорелись судна, шедшие под флагом Танзании. В момент ЧП там находились 32 человека.

Пожар на кораблях в Керченском проливе унёс жизни 14 человек-1

Пожар на кораблях в Керченском проливе унёс жизни 14 человек-3

Масштабная операция продолжается уже более 12 часов. Известно, что специалистам удалось спасти 12 человек. Еще 6 человек числятся пропавшими без вести. Шансы обнаружить их живыми равны нулю.

Операция переведена из спасательной в поисковую. Пожар на судах потушить все еще не удалось. Предполагается, что огонь вспыхнул при перегрузке топлива между судами.

# Пожар # Фотофакт

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