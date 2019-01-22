Пожар на кораблях в Керченском проливе унёс жизни 14 человек

22 января внимание мировых СМИ приковано к трагедии в Керченском проливе. Пожар на двух кораблях унес жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигнал бедствия поступил накануне. Загорелись судна, шедшие под флагом Танзании. В момент ЧП там находились 32 человека.