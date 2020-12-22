Новый год без развлечений. В отелях Турции и Египта отменили праздничные программы

Новости Турции. В Турции отменили праздничные развлекательные программы в отелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила приняты в рамках борьбы с пандемией. Под запретом также вечеринки и концерты в ресторанах при отелях. Тем, кто уже оплатил новогодний ужин, пообещали вернуть деньги.

Праздничные гуляния не состоятся и в отелях Египта.

Решение принято в целях безопасности и позволит избежать массовых скоплений туристов. Нарушителям нововведения грозят крупные штрафы. В Египте загрузка ресторанов и отелей в праздничный период будет слабой. Поэтому подобные запреты не сильно ухудшат и без того сложное положение в туриндустрии страны. По оценкам специалистов, за год число зарубежных гостей сократилось с 13 до 3 миллионов. Потери туротрасли ежемесячно составляют миллиард долларов.

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