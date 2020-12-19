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В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях

19 декабря 2020 13:46
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 76 миллионов. За последние сутки антирекорды по числу инфицированных зафиксированы в Великобритании, Нидерландах, Канаде и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинацию в странах ЕС начнут делать раньше запланированного срока

В ряде стран усиливают противоэпидемиологические меры.

В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях-1

Так, в Украине с 19 декабря отменили публичные мероприятия в развлекательных заведениях, введен запрет на работу заведений общепита.

Ограничения до конца января продлили в Болгарии. В Италии на Новый год и Рождество будет введен карантин. С 24 декабря будут закрыты магазины, за исключением продуктовых.

В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях-4

Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Передвижение между регионами будет запрещено.

# Коронавирус # Фотофакт

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