В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 76 миллионов. За последние сутки антирекорды по числу инфицированных зафиксированы в Великобритании, Нидерландах, Канаде и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Украине с 19 декабря отменили публичные мероприятия в развлекательных заведениях, введен запрет на работу заведений общепита.

Ограничения до конца января продлили в Болгарии. В Италии на Новый год и Рождество будет введен карантин. С 24 декабря будут закрыты магазины, за исключением продуктовых.