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Новый глава МИД Великобритании Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве

16 ноября 2023 08:59
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Новый министр иностранных дел Великобритании, экс-премьер страны Дэвид Кэмерон впервые посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Кэмерон занимал пост премьер-министра с 2010 по 2016 год, однако ушел из политики после того, как референдум по выходу из ЕС не состоялся. По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, Кэмерон будет следовать основной политике страны в отношении России и украинского кризиса. То есть, по мнению российского посла, глава МИД Британии будет придерживаться недружественной риторики.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дэвид Кэмерон

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