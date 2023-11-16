Новый глава МИД Великобритании Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве

Новый министр иностранных дел Великобритании, экс-премьер страны Дэвид Кэмерон впервые посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Кэмерон занимал пост премьер-министра с 2010 по 2016 год, однако ушел из политики после того, как референдум по выходу из ЕС не состоялся. По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, Кэмерон будет следовать основной политике страны в отношении России и украинского кризиса. То есть, по мнению российского посла, глава МИД Британии будет придерживаться недружественной риторики.