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Новый антирекорд. Рейтинг Байдена продолжает падать

09 ноября 2021 09:18
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Новости США. Рейтинг Джо Байдена уходит в крутое пике. Президент США установил очередной антирекорд – доверие американцев снизилось до 38 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные соцопроса опубликовало крупное американское издание.  

Новый антирекорд. Рейтинг Байдена продолжает падать-1

По итогам исследования, которое проводилось с 3 по 5 ноября, почти половина респондентов уверены, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось. Американцев беспокоит быстрорастущий уровень инфляции, дорожающий бензин и возникший дефицит некоторых товаров.  

Популярность президента США последние месяцы падала быстрее, чем рейтинг любого другого американского лидера со времен Второй мировой, заявляют эксперты, на что даже вынуждены были отреагировать в Белом доме, где обычно игнорируют данные соцопросов. В окружении Байдена заявили, что президент США работает без оглядки на рейтинги и уверен, что его политика улучшит жизнь каждого американца.  

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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