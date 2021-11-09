Новый антирекорд. Рейтинг Байдена продолжает падать

По итогам исследования, которое проводилось с 3 по 5 ноября, почти половина респондентов уверены, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось. Американцев беспокоит быстрорастущий уровень инфляции, дорожающий бензин и возникший дефицит некоторых товаров.

Популярность президента США последние месяцы падала быстрее, чем рейтинг любого другого американского лидера со времен Второй мировой, заявляют эксперты, на что даже вынуждены были отреагировать в Белом доме, где обычно игнорируют данные соцопросов. В окружении Байдена заявили, что президент США работает без оглядки на рейтинги и уверен, что его политика улучшит жизнь каждого американца.