В Каннах мужчина ножом ранил полицейского

Новости Франции. В Каннах мужчина с ножом напал на полицейский патруль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подбежал к служебной машине, отрыл дверь и нанес несколько ударов сидевшему за рулем правоохранителю. Жизнь ему спас одетый бронежилет. Второй полицейский открыл огонь, ранив нападавшего. Как выяснилось, это гражданин Алжира, само происшествие прокуратура намерена квалифицировать как теракт.