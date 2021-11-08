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В Каннах мужчина ножом ранил полицейского

08 ноября 2021 19:41
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Новости Франции. В Каннах мужчина с ножом напал на полицейский патруль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каннах мужчина ножом ранил полицейского-1

Он подбежал к служебной машине, отрыл дверь и нанес несколько ударов сидевшему за рулем правоохранителю. Жизнь ему спас одетый бронежилет. Второй полицейский открыл огонь, ранив нападавшего. Как выяснилось, это гражданин Алжира, само происшествие прокуратура намерена квалифицировать как теракт.

# Нападение # Фотофакт

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