Великобритания планирует на Рождество снять все ковид-ограничения. Какие ещё страны заканчивают карантин?

Великобритания надеется на Рождество снять все ковид-ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти призвали жителей готовиться к празднику, но обязательно сделать третью (бустерную) вакцину.

В Румынии тем временем вновь открываются школы после продленных из-за коронавируса каникул. Правда, ученики вернутся только в те учебные заведения, где привиты не менее 60 % учителей и персонала, иначе учеба продолжится в онлайн-формате.

После 20-месячного перерыва открыли границы и США. Только приехать туда смогут владельцы сертификатов о прививках, одобренных американскими здравучреждениями или ВОЗ.