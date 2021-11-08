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Великобритания планирует на Рождество снять все ковид-ограничения. Какие ещё страны заканчивают карантин?

08 ноября 2021 19:44
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Великобритания надеется на Рождество снять все ковид-ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти призвали жителей готовиться к празднику, но обязательно сделать третью (бустерную) вакцину.  

Великобритания планирует на Рождество снять все ковид-ограничения. Какие ещё страны заканчивают карантин?-1

В Румынии тем временем вновь открываются школы после продленных из-за коронавируса каникул. Правда, ученики вернутся только в те учебные заведения, где привиты не менее 60 % учителей и персонала, иначе учеба продолжится в онлайн-формате.

После 20-месячного перерыва открыли границы и США. Только приехать туда смогут владельцы сертификатов о прививках, одобренных американскими здравучреждениями или ВОЗ.

# Коронавирус # Фотофакт

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