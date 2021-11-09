В Греции антипрививочники платили врачам по 400 евро, чтобы вместо прививки получить физраствор

Люди по разным причинам не хотели делать прививки, но нужен был сертификат, без которого в Греции теперь никуда. Надо отдать должное медикам – они брали деньги, что бесчестно, но честно кололи настоящую вакцину и без угрызений совести выдавали заветный документ. Но возник юридический казус. Врачи, которые были чисты перед законом, теперь могут ответить по всей строгости.

Дело в том, что люди получали вакцину против своей воли и могут написать в полицию заявление за медуслугу, оказанную без согласия. С другой стороны, им придется признаться в даче взятки, а это тоже наказуемо. Факты вскрылись совсем недавно, теперь власти намерены проверить, выдавались ли настоящие сертификаты за ненастоящую прививку и сколько медиков в этом замешано. Перед специалистами встала сложная задача – оценить реальную эпидситуацию в стране и коллективный иммунитет. Также не исключено, что будут ужесточены и антиковидные меры.