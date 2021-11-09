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В Греции антипрививочники платили врачам по 400 евро, чтобы вместо прививки получить физраствор

09 ноября 2021 06:54
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Новости Греции. В Греции из-за вакцинации вспыхнул крупный скандал. Там антипрививочники платили врачам по 400 евро, чтобы те вместо вакцины вводили им простой физраствор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции антипрививочники платили врачам по 400 евро, чтобы вместо прививки получить физраствор-1

Люди по разным причинам не хотели делать прививки, но нужен был сертификат, без которого в Греции теперь никуда. Надо отдать должное медикам – они брали деньги, что бесчестно, но честно кололи настоящую вакцину и без угрызений совести выдавали заветный документ. Но возник юридический казус. Врачи, которые были чисты перед законом, теперь могут ответить по всей строгости. 

В Греции антипрививочники платили врачам по 400 евро, чтобы вместо прививки получить физраствор-4

Дело в том, что люди получали вакцину против своей воли и могут написать в полицию заявление за медуслугу, оказанную без согласия. С другой стороны, им придется признаться в даче взятки, а это тоже наказуемо. Факты вскрылись совсем недавно, теперь власти намерены проверить, выдавались ли настоящие сертификаты за ненастоящую прививку и сколько медиков в этом замешано. Перед специалистами встала сложная задача – оценить реальную эпидситуацию в стране и коллективный иммунитет. Также не исключено, что будут ужесточены и антиковидные меры.

# Вакцинация # Фотофакт

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