Прямой эфир

Новые взрывы в Таиланде – никто не пострадал

15 августа 2016 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Новые три взрыва прогремели в Таиланде, где конец прошлой недели был отмечен чередой терактов.

Всего зарядов было пять, но два полиции удалось заблаговременно найти и обезвредить. В нынешних взрывах, по счастью, никто не пострадал.

Авторы этих терактов, очевидно, те же, что и у бомбовых атак прошлых четверга и пятницы.

В ночь с 11 на 12 августа в разных регионах Таиланда прогремело, по разным оценкам, от 13 до 18 взрывов. Погибли 4 человека, около 30 было ранено.

Власти полагают, что виновниками происшедшего были сепаратисты из южных областей Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа».

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Беспорядки в американском Милуоки: афроамериканцы сожгли банк, заправку и салон красоты
15 августа 2016 08:22

Беспорядки в американском Милуоки: афроамериканцы сожгли банк, заправку и салон красоты

Давка на французском курорте: 40 пострадавших, есть ли среди них белорусы – выясняют
15 августа 2016 08:02

Давка на французском курорте: 40 пострадавших, есть ли среди них белорусы – выясняют

Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары: температура не опускается ниже 38 градусов
15 августа 2016 05:48

Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары: температура не опускается ниже 38 градусов