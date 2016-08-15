Новые взрывы в Таиланде – никто не пострадал

Новости Таиланда. Новые три взрыва прогремели в Таиланде, где конец прошлой недели был отмечен чередой терактов.

Всего зарядов было пять, но два полиции удалось заблаговременно найти и обезвредить. В нынешних взрывах, по счастью, никто не пострадал.

Авторы этих терактов, очевидно, те же, что и у бомбовых атак прошлых четверга и пятницы.

В ночь с 11 на 12 августа в разных регионах Таиланда прогремело, по разным оценкам, от 13 до 18 взрывов. Погибли 4 человека, около 30 было ранено.

Власти полагают, что виновниками происшедшего были сепаратисты из южных областей Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа».