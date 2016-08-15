Давка на французском курорте: 40 пострадавших, есть ли среди них белорусы – выясняют

Новости Франции. Около сорока человек пострадали в результате давки во французском курортном городе Жуан-ле-Пен.

Её причиной называют фейерверк.

В городе, наводненном праздными толпами, внезапно прозвучали хлопки, которые напоминали одновременно и выстрелы, и взрывы.

Всё это происходило на Лазурном берегу, где еще особенно сильна память о недавнем теракте в Ницце. Возникла паника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бегущие буквально смели несколько уличных ресторанов.

Пострадали 40 человек. Есть ли среди них белорусы – сейчас выясняется. Полиция пытается установить виновников произошедшего.