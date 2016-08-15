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Давка на французском курорте: 40 пострадавших, есть ли среди них белорусы – выясняют

15 августа 2016 08:02
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Новости Франции. Около сорока человек пострадали в результате давки во французском курортном городе Жуан-ле-Пен.

Её причиной называют фейерверк.

В  городе, наводненном праздными толпами,  внезапно прозвучали хлопки, которые напоминали одновременно и выстрелы, и взрывы.

Всё это происходило на Лазурном берегу, где еще особенно сильна память о недавнем теракте в Ницце. Возникла паника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бегущие буквально смели несколько уличных ресторанов.

Пострадали 40 человек. Есть ли среди них белорусы – сейчас выясняется.  Полиция пытается установить виновников произошедшего.

# Давка

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