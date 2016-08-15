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Беспорядки в американском Милуоки: афроамериканцы сожгли банк, заправку и салон красоты

15 августа 2016 08:22
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Новости США. В американском Висконсине случились беспорядки на почве расовой ненависти: в здешнем городе Милуоки полицейский застрелил черного преступника, а местная негритянская община восприняла это в качестве очередного проявления полуофициальной политики дискриминации афроамериканцев.

В ходе беспорядков были разграблены и сожжены банк, автозаправка, салон красоты и еще несколько предприятий, ранены 4 полицейских, задержаны 15 бунтовщиков, сообщили в программе Новости «24 часа».

Власти ведут следствие, но два обстоятельства, чтобы утишить страсти, уже сообщили: во-первых, у застреленного был при себе краденный пистолет, во вторых - убил его черный полицейский.

 Эти два факта должны бы снизить накал страстей, но грядущим вечером власти вновь ожидают беспорядков: в город готовятся ввести части Национальной гвардии, если нападения на полицию продолжатся.

# Массовые беспорядки

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