Теракты на курортах Таиланда: одна из бомб была найдена еще в среду, но никакие меры не предпринимались

Новости Таиланда. Наши соотечественники в результате терактов в Таиланде не пострадали. За последние сутки на различных курортах Королевства прогремели 14 взрывов. Известно о четырех погибших, более 30 получили ранения. Белорусские дипломаты продолжают отслеживать ситуацию. Для граждан, нуждающихся в экстренной помощи, посольство нашей страны в Таиланде открыло горячую линию.

Популярный среди туристов курорт Пхукет. 10 часов утра и большое количество отдыхающих на пляже. Идиллия нарушается громким хлопком и пеленой дыма – произошел взрыв. Полиция срочно оцепила местность, а пострадавших доставили в больницы. Обошлось без жертв. Чего не скажешь о других городах страны, ведь менее чем за сутки в Королевстве прогремела целая серия взрывов.

При этом одну из бомб в курортном городе нашли еще в среду, то есть власти знали об опасности, но решили ничего не делать. Меры последовали уже когда ружье выстрелило. А стражи порядка даже арестовали несколько человек.

Апхичарт Боонсрирож, командор полиции провинции Сураттхани:

Мы ввели жесткий контроль на четырех главных дорогах, ведущих в провинцию. Проверяем также паромы и поезда.

Самый мощный, он же самый смертоносный, взрыв произошел на еще одном курорте – Хуахин. Бомбы были спрятаны в цветочных горшках, а в действие были приведены они с помощью мобильного телефона. Этот звонок унес жизни троих. Еще несколько десятков в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Среди них много иностранцев. В основном это граждане Австралии, Германии, Голландии и Великобритании. МИД Беларуси сообщил, что наших соотечественников там не было. А погибшие в этих событиях – 4 человека – все подданные тайской короны.

Потом снаряды сработали еще в нескольких городах. «Взрывная карта» организаторов терактов насчитывала около 20 точек – и 14 из них окрасились огнем, остальные бомбы специалисты обезвредили.

Пияпханд Пингмуанг, представитель МВД Таиланда:

Могу подтвердить, что с международным терроризмом это никак не связано. Причины местные, исполнители тоже. Регион активности ограниченный.

Недовольство новой конституцией, политическим строем или историческая месть – сейчас в стране есть как минимум несколько групп, которые могли организовать эти теракты. К тому же на юге Королевства не одно десятилетие протекает тлеющий конфликт из-за земель. Многие потомки тех, чью территорию 100 лет назад насильно присоединило Тайское королевство, неоднократно атаковали курорты, чтобы спугнуть туристов и тем самым опустошить кошелек казны. Однако тропический зной и знаменитые пляжи по-прежнему перевешивают страх перед терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.