Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары: температура не опускается ниже 38 градусов

Новости Японии. Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары. За последние дни столбик термометра в Стране восходящего солнца не опускался ниже 38 градусов. Такая температура не только привела к массовой госпитализации, но и серьезно повлияла на быт японцев: многие не выходят на работу, опасаясь упасть в обморок на улице или в офисе.

Метеорологи же сообщили, что островному государству еще как минимум ближайшие дни придется жить при жарком солнце. А единственный эффективный способ против летнего зноя – вода и кондиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.