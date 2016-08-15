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Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары: температура не опускается ниже 38 градусов

15 августа 2016 05:48
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Новости Японии. Свыше 800 человек госпитализированы в Японии из-за жары. За последние дни столбик термометра в Стране восходящего солнца не опускался ниже 38 градусов. Такая температура не только привела к массовой госпитализации, но и серьезно повлияла на быт японцев: многие не выходят на работу, опасаясь упасть в обморок на улице или в офисе.

Метеорологи же сообщили, что островному государству еще как минимум ближайшие дни придется жить при жарком солнце. А единственный эффективный способ против летнего зноя – вода и кондиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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