Новицкий: Союзное государство - это очень хорошее подспорье для космических полетов белорусов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим ответ белорусов на грубейшее вмешательство в суверенные дела Беларуси Европейской службы внешних действий. Вместе с экспертом поговорим о знаковом для Беларуси полёте в космос, тёплой встрече с Александром Лукашенко и других важнейших геополитических и международных событиях. В эфире летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот роль Беларуси в большом Космосе. Тут же как интересно получается. То, о чем мы говорили: Советский Союз, затем Союзное государство. Это же прекрасный, потрясающий пример вот этого равноправного сотрудничества, чтобы большая космическая держава, первая космическая держава с опытом, с историей в космосе. Ну и взяли просто своего союзника на борт, предоставили возможность, я имею в виду Марину Витальевну Василевскую, предоставили возможность отучиться, пройти это все, выполнить, сделать и вот под нашим флагом. Я что-то не припомню, чтоб каких-нибудь там болгар, литовцев, еще кого-то. Американцы вот так вот относились, обучали, брали с собой. У них все-таки совершенно другое отношение.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Ну, скажем так, что было много полетов дружественных стран, вот еще на станцию «Мир». И это, считаю, было неплохо. А то, что слетала Марина Василевская – это замечательно. Более того, когда мы были на встрече с двумя Президентами вместе с Мариной, то Владимир Владимирович напрямую сказал, что он готов дать ей возможность перейти в отряд космонавтов на постоянной основе. Это, считаю, тоже очень такой хороший шаг. Открытые двери, чтобы белорусы действительно могли спокойно проходить отбор, обучаться, летать в космос. Я думаю, что именно Союзное государство для этого – это очень хорошее подспорье. Когда у каждого нашего земляка будет возможность доказать свою принадлежность к космической державе.

То есть пройти отбор в отряд космонавтов, слетать. И тем самым принести пользу и своей стране, и нашим друзьям. И опять же утвердить свой статус страны, как действительно космической державы.