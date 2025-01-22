Суд Льежа отказался продолжать рассмотрение «вакцинного» дела Урсулы фон дер Ляйен

Сообщается, что данное решение распространяется в том числе на все стороны, которые присоединились к обвинению. Иск по данному делу против фон дер Ляйен подал бельгийский активист Фредерик Бальдан. Как заявила адвокат истца, у обвинения есть 15 дней, в течение которых можно подать апелляцию. Обвинения против главы Еврокомиссии состоят в том, что в конце 2020 года она заключила контракт на закупку вакцины от COVID-19, испытания которой еще не были завершены. Сделано это было, как отмечается, по переписке с гендиректором американской фармацевтической компании. Предварительно данная сделка не была согласована со странами Евросоюза.