Утверждая о так называемом отсутствии демократии и равенства в Беларуси, европейские чиновники продолжают игнорировать бессилие законов в собственных странах.
Суд бельгийского города Льежа отказался продолжать расследование иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политик обвинялась в коррупции при закупке практически 2 миллиардов вакцин от COVID-19 в разгар пандемии на сумму 35 миллиардов евро.
Сообщается, что данное решение распространяется в том числе на все стороны, которые присоединились к обвинению. Иск по данному делу против фон дер Ляйен подал бельгийский активист Фредерик Бальдан. Как заявила адвокат истца, у обвинения есть 15 дней, в течение которых можно подать апелляцию. Обвинения против главы Еврокомиссии состоят в том, что в конце 2020 года она заключила контракт на закупку вакцины от COVID-19, испытания которой еще не были завершены. Сделано это было, как отмечается, по переписке с гендиректором американской фармацевтической компании. Предварительно данная сделка не была согласована со странами Евросоюза.