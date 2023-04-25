Пользователи соцсетей ошарашены заявлением Байдена об участии в выборах

В Twitter пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году, назвав его запоздалой шуткой, сообщает РИА Новости.

Байден сообщил об этом официально в ролике, который опубликовал Белый дом во вторник, 25 апреля. Участники соцсети не поддержали такую инициативу, отметив, что нынешнему президенту не удалось улучшить ситуацию в стране. Часть американцев и вовсе назвали его самым худшим из президентов за всю историю США, который расколол Штаты, превратив их в дыру третьего мира.

Американские президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп уже анонсировал старт гонки за президентский пост в США в ноябре 2022 года.