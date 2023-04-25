Петарды и звон пустых кастрюль. Как Макрона поздравили с годовщиной переизбрания на президентский пост?

Новости Франции. Протестующие во Франции своеобразно поздравили Макрона с годовщиной его переизбрания на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и любой праздник, этот не обошелся без огня, петард и музыки. В Гренобле активисты сожгли манекен французского лидера. А сопровождалось представление звоном пустых кастрюль.

Напомним, подобные марши в стране не редкость. А пустые кастрюли в Пятой республике – символ бедности. Местные жители показывают, что действия французского лидера привели экономику страны к упадку.