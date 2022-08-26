Новак Джокович не выступит на US Open из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса

Новости Сербии. Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет участвовать в Открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили правила въезда в страну, сохранив требование о вакцинации от COVID-19. В соответствии с ними Джокович, который не вакцинирован, не может въехать в США. Ранее по той же причине теннисист снялся с турниров серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати.