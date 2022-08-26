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Новак Джокович не выступит на US Open из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса

26 августа 2022 14:55
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Новости Сербии. Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет участвовать в Открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Новак Джокович не выступит на US Open из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса-1

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили правила въезда в страну, сохранив требование о вакцинации от COVID-19. В соответствии с ними Джокович, который не вакцинирован, не может въехать в США. Ранее по той же причине теннисист снялся с турниров серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати.  

Новак Джокович не выступит на US Open из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса-4

Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября. Джокович был включен в основную сетку под седьмым номером.  

# Теннис # Новак Джокович # Новости Сербии # Фотофакт

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