В США Джо Байдена грубо перебили во время выступления

Новости США. Неприятный инцидент случился во время выступления Джо Байдена на митинге Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо отчета о своих успехах президент решил покритиковать республиканцев, которые пытаются не допустить его на второй срок. Но тут его грубо перебили. Оппонент из зала довольно эмоционально объяснил Байдену, как тот вообще смог стать лидером США.