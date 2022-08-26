В США Джо Байдена грубо перебили во время выступления

Новости США. Неприятный инцидент случился во время выступления Джо Байдена на митинге Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Неприятный инцидент случился во время выступления Джо Байдена на митинге Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо отчета о своих успехах президент решил покритиковать республиканцев, которые пытаются не допустить его на второй срок. Но тут его грубо перебили. Оппонент из зала довольно эмоционально объяснил Байдену, как тот вообще смог стать лидером США.
Охрана быстро бросилась на помощь главе Белого дома, и мужчину вежливо, но настойчиво попросили покинуть зал. Местные журналисты предположили, что противник политики Байдена имел в виду голосование по почте. В его объективности тогда сомневались многие жители страны, считая, что там не обошлось без мошенничества.