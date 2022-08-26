В Сантьяго студенты и школьники устроили стычку с полицией во время акции протеста

Новости Чили. В Сантьяго мирные демонстрации студентов и школьников закончились ожесточенными стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь вышла на акцию протеста, требуя реформы системы образования и бесплатного проезда в общественном транспорте. Но когда путь демонстрантам преградила полиция и потребовала разойтись, в них полетели камни и бутылки. Те терпеть это не стали и, чтобы охладить пыл учащихся, применили водометы.