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В Сантьяго студенты и школьники устроили стычку с полицией во время акции протеста

26 августа 2022 11:51
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Новости Чили. В Сантьяго мирные демонстрации студентов и школьников закончились ожесточенными стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сантьяго студенты и школьники устроили стычку с полицией во время акции протеста-1

Молодежь вышла на акцию протеста, требуя реформы системы образования и бесплатного проезда в общественном транспорте. Но когда путь демонстрантам преградила полиция и потребовала разойтись, в них полетели камни и бутылки. Те терпеть это не стали и, чтобы охладить пыл учащихся, применили водометы.  

# Акции протеста # Фотофакт

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