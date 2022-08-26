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Британские почтовые работники бастуют и требуют повышения зарплат

26 августа 2022 14:31
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Новости Великобритании. В Великобритании началась забастовка почтовых работников. На работу не вышли более 100 тысяч сотрудников, и это стало самой крупной стачкой уходящего лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британские почтовые работники бастуют и требуют повышения зарплат-1

Требования людей не новы: повысить зарплату, чтобы можно было выжить при растущей в стране инфляции. Ранее руководство почтовой службы уже повысило ее на 2 %, но работники сочли, что этого недостаточно. Добиваться своих требований они будут и осенью. Еще одна забастовка пройдет 8 и 9 сентября.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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