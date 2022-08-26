Британские почтовые работники бастуют и требуют повышения зарплат

Новости Великобритании. В Великобритании началась забастовка почтовых работников. На работу не вышли более 100 тысяч сотрудников, и это стало самой крупной стачкой уходящего лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования людей не новы: повысить зарплату, чтобы можно было выжить при растущей в стране инфляции. Ранее руководство почтовой службы уже повысило ее на 2 %, но работники сочли, что этого недостаточно. Добиваться своих требований они будут и осенью. Еще одна забастовка пройдет 8 и 9 сентября.