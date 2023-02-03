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Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция

03 февраля 2023 11:26
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Новости Норвегии. Рекордные убытки понес норвежский пенсионный фонд. За 2022 год он потерял более 160 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция-1

Почти на 15 % упала стоимость активов. Причины таких негативных изменений традиционно в экономике. В частности речь о высокой инфляции и повышении процентных ставок. Государственный пенсионный фонд Норвегии является одним из крупнейших в мире. Под его управлением находятся активы более 9 тысяч местных и зарубежных компаний.

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# Экономический кризис # Новости Норвегии # Фотофакт

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