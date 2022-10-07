Норвегия повысит налоги для нефтегазовой отрасли. Так хотят стабилизировать пенсионный фонд страны

Новости Норвегии. Норвегия повысит налоги для нефтегазовой отрасли. Решение, принятое на фоне энергокризиса, вступит в силу 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлению правительства, таким образом можно стабилизировать пенсионный фонд государства, который последнее время несет значительные убытки.

Из-за роста цен на энергоресурсы закрывать дыры в финансировании теперь приходится с помощью своих же граждан, увеличивая налогообложение. Но, видимо, все средства хороши, если они экономят порядка 200 миллионов долларов, посчитали в Норвегии. Однако относительно потерь пенсионного фонда страны – а это 170 миллиардов в американской валюте – прибыль не кажется такой уж большой.