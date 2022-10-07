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Норвегия повысит налоги для нефтегазовой отрасли. Так хотят стабилизировать пенсионный фонд страны

07 октября 2022 06:36
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Новости Норвегии. Норвегия повысит налоги для нефтегазовой отрасли. Решение, принятое на фоне энергокризиса, вступит в силу 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлению правительства, таким образом можно стабилизировать пенсионный фонд государства, который последнее время несет значительные убытки.  

Норвегия повысит налоги для нефтегазовой отрасли. Так хотят стабилизировать пенсионный фонд страны-1

Из-за роста цен на энергоресурсы закрывать дыры в финансировании теперь приходится с помощью своих же граждан, увеличивая налогообложение. Но, видимо, все средства хороши, если они экономят порядка 200 миллионов долларов, посчитали в Норвегии. Однако относительно потерь пенсионного фонда страны – а это 170 миллиардов в американской валюте – прибыль не кажется такой уж большой.  

# Кризис в ЕС # Новости Норвегии # Фотофакт

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