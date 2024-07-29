Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Выборы прошли в Венесуэле в воскресенье, 28 июля. Николаса Мадуро уже в третий раз поддержал народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обработки 80 % бюллетеней действующий президент набирает чуть более 51 % голосов, а кандидат от объединенной оппозиции – 44 %. За оставшихся восьмерых участников выборов проголосовало 4,6 % избирателей. После оглашения предварительных результатов оппозиция сразу же объявила о фальсификациях во время голосования и призвала людей выйти на улицы городов, а военных – начать госпереворот.

В происходящем легко просматривается отработанный во многих странах сценарий, в котором под влиянием США люди превращаются в управляемые марионетки.

Представитель Единой социалистической партии Венесуэлы Мадуро приступил к исполнению обязанностей президента в 2013 году, став преемником умершего Уго Чавеса. В апреле того же года был избран на пост главы государства.