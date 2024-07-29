В Калифорнии не могут справиться с лесными пожарами

В американском штате Калифорния уже неделю не удается взять под контроль лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локализовать возгорания спасатели пытаются на фоне аномальной жары и засухи. Огонь охватил территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных километров. За последние сутки специалисты эвакуировали 4 тысячи человек. О жертвах и пострадавших не сообщается. Пожар уже назвали крупнейшим в регионе с начала года.