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В Калифорнии не могут справиться с лесными пожарами

29 июля 2024 06:56
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В американском штате Калифорния уже неделю не удается взять под контроль лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии не могут справиться с лесными пожарами-1

Локализовать возгорания спасатели пытаются на фоне аномальной жары и засухи. Огонь охватил территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных километров. За последние сутки специалисты эвакуировали 4 тысячи человек. О жертвах и пострадавших не сообщается. Пожар уже назвали крупнейшим в регионе с начала года.

# Пожар # Новости США

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