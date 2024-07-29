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Тайфун принёс рекордное количество осадков в китайскую провинцию Хунань

29 июля 2024 07:50
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Тайфун накрыл китайскую провинцию Хунань, принеся рекордное количество осадков. Синоптики зафиксировали почти 500 миллиметров осадков за 12 часов субботним утром и 670 миллиметров за сутки с вечера пятницы на субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун принёс рекордное количество осадков в китайскую провинцию Хунань-1

Таким образом, в провинции установлены новые рекорды. Чтобы обеспечить безопасность плотины и защитить жизни и имущество людей, местное водохранилище сбросило паводковые воды с высокой скоростью – 2,5 тысячи кубометров в секунду. 12 населенных пунктов остались без телекоммуникаций, а 16 – без электричества. Люди оказались заперты в своих домах, а некоторых смыло разлившейся рекой, но, к счастью, все спасены.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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