Тайфун принёс рекордное количество осадков в китайскую провинцию Хунань

Тайфун накрыл китайскую провинцию Хунань, принеся рекордное количество осадков. Синоптики зафиксировали почти 500 миллиметров осадков за 12 часов субботним утром и 670 миллиметров за сутки с вечера пятницы на субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в провинции установлены новые рекорды. Чтобы обеспечить безопасность плотины и защитить жизни и имущество людей, местное водохранилище сбросило паводковые воды с высокой скоростью – 2,5 тысячи кубометров в секунду. 12 населенных пунктов остались без телекоммуникаций, а 16 – без электричества. Люди оказались заперты в своих домах, а некоторых смыло разлившейся рекой, но, к счастью, все спасены.