Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро избран на новый срок с 51,2 процента голосов. Об этом объявил председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо после подведения итогов подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.

Основной конкурент Мадуро, Эдмундо Гонсалес, получил 44,2 процента голосов. Причиной задержки с озвучиванием итогов стала «атака на систему передачи данных». Гонсалес официально не признал результаты выборов. Итоговые проценты могут быть изменены после подсчета голосов, но победитель уже определен.