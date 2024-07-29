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Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы

29 июля 2024 07:48
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро избран на новый срок с 51,2 процента голосов. Об этом объявил председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо после подведения итогов подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.

Основной конкурент Мадуро, Эдмундо Гонсалес, получил 44,2 процента голосов. Причиной задержки с озвучиванием итогов стала «атака на систему передачи данных». Гонсалес официально не признал результаты выборов. Итоговые проценты могут быть изменены после подсчета голосов, но победитель уже определен.

# Выборы

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