Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом

США будут управлять Венесуэлой, а американские Вооруженные силы останутся в стране до передачи власти. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя чрезвычайную военную операцию в Каракасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США будут управлять Венесуэлой, а американские Вооруженные силы останутся в стране до передачи власти. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя чрезвычайную военную операцию в Каракасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Операцию «Полуночный молот» по захвату президента Венесуэлы провели ночью. Трамп считает, что восстановил справедливость и обвиняет Мадуро и его супругу в наркотерроризме.
В связи с этими обвинениями президентская чета предстанет перед американским правосудием. Глава США перед пресс-конференцией опубликовал первое фото Николаса Мадуро. Сейчас он находится на десантном вертолетном корабле ВМС США. Также глава Белого дома не исключил очередную мощную волну атаки.
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