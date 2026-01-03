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Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом

03 января 2026 17:41
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США будут управлять Венесуэлой, а американские Вооруженные силы останутся в стране до передачи власти. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя чрезвычайную военную операцию в Каракасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом-2

Операцию «Полуночный молот» по захвату президента Венесуэлы провели ночью. Трамп считает, что восстановил справедливость и обвиняет Мадуро и его супругу в наркотерроризме.

Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом-4

В связи с этими обвинениями президентская чета предстанет перед американским правосудием. Глава США перед пресс-конференцией опубликовал первое фото Николаса Мадуро. Сейчас он находится на десантном вертолетном корабле ВМС США. Также глава Белого дома не исключил очередную мощную волну атаки. 

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