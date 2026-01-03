Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом

США будут управлять Венесуэлой, а американские Вооруженные силы останутся в стране до передачи власти. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя чрезвычайную военную операцию в Каракасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.