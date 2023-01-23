Ничего не напоминает? Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в Афинах из-за сообщения о бомбе

В Афинах совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, экипаж сообщил о бомбе на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер совершал рейс из польского Катовице в греческую столицу, на его борту были 192 человека. Самолету было приказано изменить маршрут и лететь над морем, как того требуют протоколы безопасности. А для сопровождения лайнера в небо поднимались греческие истребители. После успешной посадки в афинском аэропорту все пассажиры и само воздушное судно были досмотрены, однако никакого взрывного устройства найти не удалось.