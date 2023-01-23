10 человек убиты при стрельбе в Калифорнии

Новости США. 10 человек были убиты при стрельбе в Калифорнии. Еще 12 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в Монтерей-парке в пригороде Лос-Анджелеса. Неизвестный открыл огонь по людям, которые собрались отпраздновать Новый год по лунному календарю. По сообщению полиции, нападавший открыл по ним беспорядочный огонь из автомата, а затем скрылся с места преступления на машине. Спустя несколько часов спецназ обнаружил на парковке белый фургон с телом подозреваемого. По предварительной версии, он покончил с собой. Полиции пока ничего неизвестно о мотивах нападавшего. По заявлению властей, этот инцидент стал самым кровавым в истории штата.