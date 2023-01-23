Прямой эфир

В Сомали при нападении боевиков погибли шесть человек

23 января 2023 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо исламистские боевики напали на административный квартал. Они взорвали мощную бомбу, после чего начали штурм мэрии города и здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сомали при нападении боевиков погибли шесть человек-1

Служба безопасности открыла ответный огонь, уничтожив шесть террористов. По словам полиции, в результате взрыва и стрельбы были убиты шесть мирных жителей. В Министерстве здравоохранения сообщили как минимум о восьми погибших. Власти заявили, что взяли ситуацию под полной контроль и очистили столицу от боевиков. Террористическая исламистская группировка, взявшая на себя ответственность за нападение, стремится установить в сомали законы шариата и ведет войну с властями с 2006 года. Она часто устраивает взрывы и нападения по всей стране.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 человек убиты при стрельбе в Калифорнии
23 января 2023 08:14

10 человек убиты при стрельбе в Калифорнии

В Германии разгорелся скандал на фоне поставок оружия в Украину
23 января 2023 07:16

В Германии разгорелся скандал на фоне поставок оружия в Украину

Больше беспилотников и ПВО. Макрон рассказал, на что уйдёт оборонный бюджет Франции
23 января 2023 06:53

Больше беспилотников и ПВО. Макрон рассказал, на что уйдёт оборонный бюджет Франции