В Сомали при нападении боевиков погибли шесть человек

Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо исламистские боевики напали на административный квартал. Они взорвали мощную бомбу, после чего начали штурм мэрии города и здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба безопасности открыла ответный огонь, уничтожив шесть террористов. По словам полиции, в результате взрыва и стрельбы были убиты шесть мирных жителей. В Министерстве здравоохранения сообщили как минимум о восьми погибших. Власти заявили, что взяли ситуацию под полной контроль и очистили столицу от боевиков. Террористическая исламистская группировка, взявшая на себя ответственность за нападение, стремится установить в сомали законы шариата и ведет войну с властями с 2006 года. Она часто устраивает взрывы и нападения по всей стране.