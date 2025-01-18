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Десятки пострадали. В Испании кресельный подъемник упал с высоты

18 января 2025 17:31
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На горнолыжном курорте Астун в Испании произошло падение кресельного подъемника, в результате чего пострадало несколько десятков человек, 17 из них – серьезно. Об этом пишет РИА Новости.

Десятки пострадали. В Испании кресельный подъемник упал с высоты-1

Фото: pixabay

Лифт упал с высоты 15 метров, о причинах аварии до сих пор ничего неизвестно. Все госпитали в районе были приведены в боевую готовность, к работе привлечены пять вертолетов, машины пожарных и скорой помощи.

# Несчастный случай # Испания # Горнолыжный спорт

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