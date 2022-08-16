В Министерстве обороны Южной Кореи заявили о готовности восстановить военный альянс с США

Крупные маневры начнутся уже на следующей неделе. Учебные бои пройдут на земле, на море и в небе и в них будут задействованы все виды войск. Как заявили в Министерстве обороны Южной Кореи, учения восстановят корейско-американский военный альянс и укрепят совместную оборону. В последнее время страны практически прекратили совместные маневры, чтобы снизить напряженность в регионе, так как Северная Корея считает, что они являются репетицией вторжения.