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В Министерстве обороны Южной Кореи заявили о готовности восстановить военный альянс с США

16 августа 2022 10:30
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США и Южная Корея договорились возобновить совместные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили о готовности восстановить военный альянс с США-1

Крупные маневры начнутся уже на следующей неделе. Учебные бои пройдут на земле, на море и в небе и в них будут задействованы все виды войск. Как заявили в Министерстве обороны Южной Кореи, учения восстановят корейско-американский военный альянс и укрепят совместную оборону. В последнее время страны практически прекратили совместные маневры, чтобы снизить напряженность в регионе, так как Северная Корея считает, что они являются репетицией вторжения.

# Международная политика # Фотофакт

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