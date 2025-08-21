Прямой эфир

Неопознанный объект упал и взорвался в Польше

21 августа 2025 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Неопознанный объект упал и взорвался на востоке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным властей, жертв и пострадавших нет.

Неопознанный объект упал и взорвался в Польше-2

В результате инцидента были выбиты стекла в нескольких жилых домах. На месте ЧП обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Сейчас их изучают специалисты. Они отвергли первоначальную версию о залетевшем в страну беспилотнике. Военные подтвердили, что нарушения воздушного пространства не было. По их мнению, обломки являются частью старого двигателя самолета с пропеллером.

# ЧП # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Грузооборот портов Латвии за несколько лет упал более чем в два раза
21 августа 2025 06:33

Грузооборот портов Латвии за несколько лет упал более чем в два раза

В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 человек
21 августа 2025 06:15

В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 человек

55,6% поляков считает, что правительство не справляется со своей работой – соцопрос
20 августа 2025 19:54

55,6% поляков считает, что правительство не справляется со своей работой – соцопрос