Неопознанный объект упал и взорвался в Польше

Неопознанный объект упал и взорвался на востоке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным властей, жертв и пострадавших нет.

В результате инцидента были выбиты стекла в нескольких жилых домах. На месте ЧП обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Сейчас их изучают специалисты. Они отвергли первоначальную версию о залетевшем в страну беспилотнике. Военные подтвердили, что нарушения воздушного пространства не было. По их мнению, обломки являются частью старого двигателя самолета с пропеллером.