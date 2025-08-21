Грузооборот портов Латвии за несколько лет упал более чем в два раза

Латвийские порты становятся убыточными и не приносят большого дохода в бюджет, как это было раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства транспорта страны, общий грузооборот за последние несколько лет сократился более чем вдвое. Только в Рижском порту всего лишь за год он упал почти на 10 %. Убытки исчисляются сотнями миллионов евро. Как сообщили в профильном ведомстве, причиной кризисной ситуации стало резкое сокращение транзитных перевозок, связанных прежде всего с санкциями против Беларуси и России.