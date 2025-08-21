В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 человек

В результате крупного ДТП на западе Афганистана погибли более 70 человек, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус на полной скорости снес с дороги мотоцикл, после чего врезался в грузовик и загорелся. Все данные о пострадавших еще уточняются. По информации местной полиции, причиной трагедии стали превышение скорости и халатность водителя автобуса. Аварии в Афганистане происходят часто из-за плохого качества дорог, непрофессионализма водителей и отсутствия дорожной полиции.