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В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 человек

21 августа 2025 06:15
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В результате крупного ДТП на западе Афганистана погибли более 70 человек, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате крупного ДТП в Афганистане погибли более 70 человек-2

Автобус на полной скорости снес с дороги мотоцикл, после чего врезался в грузовик и загорелся. Все данные о пострадавших еще уточняются. По информации местной полиции, причиной трагедии стали превышение скорости и халатность водителя автобуса. Аварии в Афганистане происходят часто из-за плохого качества дорог, непрофессионализма водителей и отсутствия дорожной полиции.

# ДТП

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