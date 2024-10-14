На Западе восприятие Владимира Зеленского поменялось, считает полковник в отставке Ральф Тиле. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас наступает фаза разочарования», – сказал он о Зеленском.
На Западе восприятие Владимира Зеленского поменялось, считает полковник в отставке Ральф Тиле. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас наступает фаза разочарования», – сказал он о Зеленском.
Он также заявил, что союзники Киева на Западе хотят сократить свою поддержку, что «горько» для Зеленского. Кроме этого, ранее стало известно, что Германия не будет больше посылать в Украину тяжелую боевую технику.
По словам России, эти поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в «игру с огнем». Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью.