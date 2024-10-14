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Немецкий полковник рассказал, что на Западе отношение к Зеленскому изменилось

14 октября 2024 11:31
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На Западе восприятие Владимира Зеленского поменялось, считает полковник в отставке Ральф Тиле. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас наступает фаза разочарования», – сказал он о Зеленском.

Он также заявил, что союзники Киева на Западе хотят сократить свою поддержку, что «горько» для Зеленского. Кроме этого, ранее стало известно, что Германия не будет больше посылать в Украину тяжелую боевую технику.

По словам России, эти поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в «игру с огнем». Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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