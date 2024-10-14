На Западе восприятие Владимира Зеленского поменялось, считает полковник в отставке Ральф Тиле. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил, что союзники Киева на Западе хотят сократить свою поддержку, что «горько» для Зеленского. Кроме этого, ранее стало известно, что Германия не будет больше посылать в Украину тяжелую боевую технику.

По словам России, эти поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в «игру с огнем». Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью.