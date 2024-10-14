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Боррель сообщил об ухудшении ситуации в Украине и призвал ЕС увеличить помощь

14 октября 2024 10:16
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что положение в Украине обостряется и «становится хуже», и призвал увеличить военную поддержку Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация становится хуже», – заявил он.

По мнению же российской стороны, поставка оружия в Украину мешает разрешению конфликта и втягивает НАТО в «игру с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любые поставки оружия Украине будут законным объектом для нападения со стороны РФ. Также в Кремле заявляют, что перекачка Западом оружия в Украину отрицательно сказывается на переговорах.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Украина # Оружие и боеприпасы

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