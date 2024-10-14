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В Европе начались масштабные ядерные учения НАТО

14 октября 2024 10:44
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В Европе начались масштабные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них задействованы 2 тысячи военных из 13 стран Альянса, 60 бомбардировщиков и истребителей. А также самолеты-разведчики.

В Европе начались масштабные ядерные учения НАТО-2

Цель – отработка взаимодействия союзников в случае применения тактического американского атомного оружия. Как подчеркнули в штаб-квартире альянса, маневры должны продемонстрировать готовность НАТО ответить на любые угрозы. При этом боевые заряды использоваться не будут. Основная часть учений проходит в Северном море, боевая авиация будет летать над Бельгией, Нидерландами, а также над Великобританией и Данией. Для обслуживания самолетов задействованы восемь авиабаз. Учиться на практике применять ядерное оружие военные НАТО будут две недели, при этом в штаб-квартире военного блока заверили, что весь атомный арсенал Альянса создавался только для, цитата – «сохранения мира и сдерживания агрессии».

# Военные учения

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