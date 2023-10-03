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Честерский зоопарк пополнился новым обитателем – андским медведем

03 октября 2023 08:36
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Новости Великобритании. Честерский зоопарк пополнился новым обитателем. Это андский медведь. 10-летний самец по кличке Обе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Британию он приехал по специальной программе разведения, которая направлена на защиту вида.

Честерский зоопарк пополнился новым обитателем – андским медведем-1

Ожидается, что новый житель станет отличной парой для местной самки. Сотрудники зоопарка надеются на медвежье потомство и рост популяции. По оценкам ученых, в дикой природе осталось менее 10 тысяч андских медведей. Этот вид получил популярность после выхода на экраны фильма о приключениях Паддингтона.

# Животные # Новости Великобритании # Фотофакт

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