Лукашенко поздравил Германию с национальным праздником – Днём единства

Новости Германии. Германия отмечает национальный праздник – День единства. 3 октября 1990 года состоялось официальное объединение двух немецких государств: ФРГ и ГДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник отмечают по всей Германии: проходят многочисленные фестивали, ярмарки, концерты, народные гулянья. С Днем единства народ ФРГ поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Пожелал немецкому обществу мира и уверенности в завтрашнем дне.