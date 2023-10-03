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Лукашенко поздравил Германию с национальным праздником – Днём единства

03 октября 2023 08:37
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Новости Германии. Германия отмечает национальный праздник – День единства. 3 октября 1990 года состоялось официальное объединение двух немецких государств: ФРГ и ГДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Германию с национальным праздником – Днём единства-1

Этот праздник отмечают по всей Германии: проходят многочисленные фестивали, ярмарки, концерты, народные гулянья. С Днем единства народ ФРГ поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Пожелал немецкому обществу мира и уверенности в завтрашнем дне.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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