Немецкие солдаты в пять раз чаще стали отказываться от службы

Новости Германии. Немцы больше не хотят служить в армии. За два года количество военных, которые захотели разорвать контракт с Бундесвером, увеличилось почти в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщают местные СМИ. Если в 2021 году оставить службу пожелали более 200 человек, то в 2022 году это число приблизилось к тысяче. С 2011 года в Германии отменена всеобщая воинская обязанность. Сейчас численность армии в стране составляет 183 тысячи человек. Но, как заявили в парламенте страны, она находится в самом плачевном состоянии за все время существования после Второй мировой войны. А имеющихся у нее снарядов и патронов хватило бы всего на 82 часа боя. Поэтому способность вооруженных сил обеспечить безопасность Германии вызывает большие сомнения.