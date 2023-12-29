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Немецкие СМИ публикуют прогнозы на будущий год

29 декабря 2023 19:58
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Прогнозы на будущий год публикуют и немецкие издания. Правда, они настроены на 2024-й крайне не оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие СМИ публикуют прогнозы на будущий год-1

Газета «Бильд» считает, что страну ожидает сильное политическое землетрясение. Согласны с мнением и немецкие аналитики. Они уверены, что кризис в республике уже начался, но худшее еще впереди. В основном опасения аналитиков связаны с падением рейтинга правящей партии. Сейчас популярность среди местных жителей набирает коалиция «Альтернатива для Германии».

# Международная политика # Новости Германии

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