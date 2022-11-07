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2 млн поляков могут остаться без отопления на зиму, а школы переходят на дистанционный режим

07 ноября 2022 14:17
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Новости Польши. Суровая зима грозит жителям государства. Из-за дефицита угля более двух миллионов человек могут так и не начать отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело не только в острой нехватке.

2 млн поляков могут остаться без отопления на зиму, а школы переходят на дистанционный режим-1

С весны цены на топливо выросли в четыре раза, позволить себе такие затраты могут не все. В правительстве обещали поддержку, но дальше слов дело пока не пошло. Снизить температуру будут вынуждены большинство поляков. Дефицит топлива и цены на него спровоцировали стремительный рост стоимости электроэнергии. За год она уже выросла примерно на 700 %. Из-за этого многие города ограничивают предоставление основных социальных услуг. Постепенно закрываются бассейны и спортивные центры. Школы готовятся перейти на дистанционное обучение.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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