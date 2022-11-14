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Немцы в панике – молочка подорожала почти на 30%

14 ноября 2022 19:58
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Новости Германии. В стране зафиксировали новый антирекорд. По данным федерального статистического ведомства, инфляции достигла почти 10,5 %. Среди основных причин – конфликт в Украине, подорожание энергоносителей и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы в панике – молочка подорожала почти на 30%-1

В результате в магазинах подорожало буквально все, особенно овощи, фрукты, мясо и масло. Например, стоимость яиц и молочной продукции подскочила почти на 30 %, а хлебобулочных изделий – на 20. Выросли и расходы на коммунальные услуги. На этом фоне правительство Германии намерено ввести потолок цен на газ и электричество. И выплатить компенсацию домохозяйствам и фирмам, для которых счета оказались неподъемными.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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