Моравецкий: Польша войдёт в первую тройку стран НАТО по расходам на оборону

Новости Польши. В 2023 году Польша войдет в первую тройку стран НАТО по расходам на оборону. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, если страна направит порядка 4 % ВВП на оборону, то будет почти на уровне США по этому показателю. Однако многие аналитик не разделяют радости премьер-министра. Как пишут местные СМИ, Польше может просто не хватить денег на закупку оружия и военной техники. Поэтому новому правительству после выборов в 2023 году придется нажать на тормоз и ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы.