Анкара отказывается принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анкара отказывается принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, в стране знают, откуда координировался этот теракт и кто оказывал поддержку террористам. Как сказано в заявлении, собранные улики указывают на то, что за взрывом стоят курдская рабочая партия и курдские отряды самообороны, которые Анкара признала террористическими. Именно эти группировки поддерживали военные США в ходе конфликта в Сирии. Поэтому соболезнования от американского посольства не могут быть приняты. Кроме того, как отметил глава МВД Турции, ответ последует в ближайшее время.
Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции:
Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Теперь наш союз с Америкой находится в подвешенном состоянии. Сенат этого государства отправляет деньги группам, которые поддерживают террористические зоны в Сирии, целью которых является нарушение мира в Турции.
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