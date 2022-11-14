Анкара отказывается принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в стране знают, откуда координировался этот теракт и кто оказывал поддержку террористам. Как сказано в заявлении, собранные улики указывают на то, что за взрывом стоят курдская рабочая партия и курдские отряды самообороны, которые Анкара признала террористическими. Именно эти группировки поддерживали военные США в ходе конфликта в Сирии. Поэтому соболезнования от американского посольства не могут быть приняты. Кроме того, как отметил глава МВД Турции, ответ последует в ближайшее время.