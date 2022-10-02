Немцы стали использовать больше газа, несмотря на предупреждения правительства

Но несмотря на призывы правительства, Федеральное сетевое агентство фиксирует высокий спрос на газ со стороны домохозяйств. Выяснилось, что немцы стали использовать его еще больше, чем раньше, несмотря даже на рекордно высокую стоимость. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, расход топлива увеличился на 15 %. Щедрое потребление может привести к дефициту газа зимой, что грозит остановкой промышленного сектора.