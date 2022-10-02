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127 человек погибли из-за драки после футбольного матча в Индонезии

02 октября 2022 07:53
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Новости Индонезии. В Индонезийском городе Маланг футбольный матч завершился массовой гибелью людей. Сообщается о 127 жертвах, более 200 человек пострадали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

127 человек погибли из-за драки после футбольного матча в Индонезии-1

После спарринга команд футбольные фанаты выбежали на поле и устроили беспорядки. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Люди испугались и в панике попытались покинуть стадион. Началась давка. Несколько человек скончались от удушья, других раздавила толпа. Среди погибших есть женщины и дети, известно о гибели двух полицейских.

# Давка # Новости Индонезии # Фотофакт

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